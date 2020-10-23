РФ выразила Азербайджану обеспокоенность в связи с проблемами с импортируемой сельхозпродукцией

Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) выразил обеспокоенность в связи с участившимися случаями обнаружений карантинных для России и других стран-членов ЕАЭС объектов в плодоовощной продукции, импортируемой из Азербайджана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт российского ведомства, было озвучено, что с начала 2020 года было зарегистрировано 76 таких выявлений. По каждому факту Служба направляла нотификации азербайджанским коллегам.

Россельхознадзор настоятельно рекомендовал азербайджанскому ведомству усилить контроль за отправляемой на территорию РФ растительной продукцией. В случае дальнейших обнаружений Служба будет вынуждена ввести ограничения на ввоз из Азербайджана тех категорий товаров, в которых выявляются карантинные вредные организмы.

Кроме того, российская сторона попросила иностранных коллег прислать подробную информацию о принятых мерах в связи с направленными ранее нотификациями и запросила данные об объемах выращиваемой на территории Азербайджана и импортируемой в Азербайджан из других государств продукции растительного происхождения.