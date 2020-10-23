У Феликса Цолакяна были обсуждены возможности оповещения и модернизации средств информирования

Министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян встретился с руководителями телекоммуникационных компаний Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и общественных связей МЧС Армении, на встрече присутствовал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям А. Арутюнян, генеральный директор ЗАО “МТС АРМЕНИЯ” Р. Йирикян, генеральный директор ЗАО “Телекоммуникационная компания UCOM” А. Хачатрян, генеральный директор ЗАО “ВЕОН АРМЕНИЯ” А. Пятахин, Начальник юридического отдела ЗАО “ВЕОН АРМЕНИЯ” М. Каледжян.

Министр Цолакян, говоря о сотрудничестве с компаниями в этой сфере, подчеркнул необходимость его расширения в сфере гражданской обороны по конкретным направлениям. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям А. Арутюнян обозначил проблемы оцифровки службы 911, модернизации систем сигнализации, а также применения новейших решений в процессе информирования населения.

Руководители компаний выразили готовность на месте обсудить технические возможности новейших решений, предложить соответствующие варианты. Со специалистами операторами связи будет работать и представитель министерства.