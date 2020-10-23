Скрываемые потери Азербайджана: BBC о сокрытии Алиевым реального количества жертв

Азербайджан не сообщает о своих потерях в Нагорно-Карабахском конфликте, но могилы в стотысячном городе Мингечаур дают примерное представление о масштабах потерь Баку.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Русская служба BBC, которая на военном кладбище в промышленном городе Мингечаур Азербайджана обнаружила 26 свежих захоронений погибших в карабахской войне военнослужащих.

Отмечается, что Баку вообще не предоставляет данных о погибших в ходе военных действий. BBC напомнила слова Алиева из интервью, данного Первому каналу России, о том, что на данный момент информация о жертвах является секретной. Об этом азербайджанское общество будет проинформировано после завершения активной фазы боевых действий”, - сказал Алиев.

Однако ВВС, представило, что, по данным Минобороны Армении, с 27 сентября по 20 октября Азербайджан потерял 6 309 человек.