Герои наших дней: МО Арцаха представило к наградам группу военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах за причинение ощутимых потерь врагу и пресечение попыток продвижения вражеских сил к наградам представило группу военнослужащих. Как передает «Арменпресс», об этом министерство сообщило на своих страницах в социальных сетях под заголовком “Герои наших дней”.

“Подполковник Араик Артюшевич Авагимян - один из храбрых армян, представленных к ордену “Боевой крест” II степени. К высокой государственной награде он представлен за умелые и организованные действия своей артиллерийской группы, за точные расчеты, в результате которых вражеским силам были нанесены значительные потери и были пресечены попытки их продвижения.

Государственные награды той же категории получат сержант Гарик Каренович Амамян - за уничтожение 2 танков противника, сержант Айк Амирджанян, рядовой Эдуард Арменович Саргсян, лейтенант Тигран Арутюнович Карапетян, сержант Армен Юрьевич Аветисян - также, сбившие по два вражеских танка и старший лейтенант Левон Робертович Алтунян, сбивший три вражеских танка.

Слава нашим доблестным воинам!”, - сообщает МО Арцаха.