Human Right Watch зафиксировала применение Азербайджаном кассетных боеприпасов против мирных жителей

Азербайджан неоднократно применял запрещенные кассетные боеприпасы в жилых районах Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила неправительственная организация “Human Rights Watch”, подводя итоги расследования в Арцахе.

В ходе расследования, проводимого в Нагорном Карабахе в октябре 2020 года “Human Rights Watch” задокументировала четыре случая использования Азербайджаном кассетных боеприпасов.

“Продолжающееся применение кассетных боеприпасов, особенно в жилых районах, показывает, что безопасность гражданского населения игнорируется. Кассетные боеприпасы ни при каких обстоятельствах не должны использоваться кем-либо, особенно в городах, вследствие их непредсказуемой и неприемлемой опасности, которую они представляют для гражданского населения”, - сказал Стивен Гас, директор отдела вооружений “Human Rights Watch” и председатель Коалиции кассетных боеприпасов. Во время нагорно-карабахского конфликта “Human Rights Watch” изучает, соблюдают ли все стороны конфликта нормы международного гуманитарного права, которые требуют от вооруженных сил различать военнослужащих и гражданских лиц, военные объекты и гражданские объекты. Запрещаются атаки с использованием боевых методов или средств, которые не могут быть нацелены на конкретные военные цели. “Human Rights Watch” неоднократно обращалась к правительству Азербайджана за разрешением провести расследование и на их территории, но разрешение еще не получено.

“Human Rights Watch” исследовала остатки взорвавшихся ракет, ракет и боеприпасов, а также неразорвавшиеся боеприпасы в нескольких местах Степанакерта. “Human Rights Watch” также изучила фотографии ракет, выпущенных в Гадруте, последствий взрывов и боеприпасов, а также неразорвавшихся боеприпасов. Представители “Human Rights Watch” беседовали с шестью жителями, ставшими свидетелями терактов. Жители Степанакерта рассказали им, что атаки с применением кассетных боеприпасов начались утром 27 сентября в жилом районе, не более чем в 200 метрах от офиса Международного комитета Красного Креста.

“Human Rights Watch” - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Она проводит исследования в области прав человека.

Подготовила Анна Григорян