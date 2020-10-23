Трамп на дебатах с Байденом говорил почти на три с половиной минуты дольше оппонента

Действующий президент США Дональд Трамп на заключительных предвыборных теледебатах с кандидатом от демократов Джозефом Байденом в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси) говорил в общей сложности почти на три с половиной минуты дольше своего оппонента. С такими подсчетами выступила в четверг телекомпания СNN.

По ее данным, высказывания действующего главы государства заняли в общем 41 минуту, 16 секунд эфирного времени. Байден уложился в 37 минут, 53 секунды. 90-минутная теледуэль была разбита на шесть тематических сегментов продолжительностью по 15 минут. У соперников было по две минуты на ответ ведущей, а затем им предоставлялась возможность в течение минуты ответить на аргументы оппонента,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй был намечен на 15 октября в Майами (штат Флорида), однако в ночь на 2 октября Трамп написал в Twitter, что у него и у его супруги выявлен коронавирус. Позднее в тот же день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 5 октября он покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. В связи с диагностированием коронавируса у Трампа комиссия по президентским теледебатам предложила провести второй раунд в дистанционном формате, однако президент заявил, что в таком случае не намерен участвовать в них, и мероприятие отменили.

Теледебаты в Нэшвилле стали последними перед всеобщими выборами 3 ноября, на которых будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.