Конгрессмен Палоне представил в Палату представителей США резолюцию о признании независимости Арцаха

Сопредседатель комиссии по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Палоне в соавторстве с 31 членами представил в Палату представителей США резолюцию о признании независимости Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет США.

“Фрэнк Палоне в соавторстве с 31 членами представил в Палату представителей США мощную резолюцию, призывающую официально признать независимость Республики Арцах”, - говорится в публикации АНКА.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.