Вечером ВС Азербайджана начали обстреливать город Аскеран, а в полночь - город Мартуни

Вечером 22 октября ВС Азербайджана начали обстреливать город Аскеран, а в полночь - город Мартуни. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице Госслужбы по ЧС Республики Арцах в Facebook.

«В течение дня Азербайджан грубо нарушал все международные нормы. Вечером под огнем оказался город Аскеран, а в полночь ВС азербайджана опять держали под прицелом Мартуни.

В результате ракетного обстрела нанесен очень большой материальный ущерб. Среди мирного населения пострадавших нет», - говорится в сообщении.