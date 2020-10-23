Вечером ВС Азербайджана начали обстреливать город Аскеран, а в полночь - город Мартуни
01:09, 23 Октябрь, 2020
Вечером 22 октября ВС Азербайджана начали обстреливать город Аскеран, а в полночь - город Мартуни. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице Госслужбы по ЧС Республики Арцах в Facebook.
«В течение дня Азербайджан грубо нарушал все международные нормы. Вечером под огнем оказался город Аскеран, а в полночь ВС азербайджана опять держали под прицелом Мартуни.
В результате ракетного обстрела нанесен очень большой материальный ущерб. Среди мирного населения пострадавших нет», - говорится в сообщении.
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