В результате обстрела с азербайджанской стороны погиб житель села Мец Масрик

Скончался житель села Мец Масрик Гегаркуникской области Армении, получивший тяжелое ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

“С болью должен сообщить, что в ереванской больнице им. А. Микаеляна скончался житель села Мец Масрик Гегаркуникской области Армении Роберт Егиазарян,1968 года рождения, получивший тяжелое ранение в результате артобстрела азербайджанской стороны. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Но, к сожалению, спасти раненого в результате обстрела мирного населенного пункта Республики Армения, не удалось.

Это еще одно свидетельство агрессивной и геноцидальной политики Азербайджана в отношении армянского народа, которая проводится на почве этнической ненависти.

Геноцидидальные преступления Азербайджана, направленные на уничтожение мирного населения, решительно должны быть осуждены”, - написал Гнел Саносян.

1 октября Министерство обороны Армении сообщило, что противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, также с ударного БПЛА была выпущена ракета в направлении населенного пункта Мец Масрик, в результате чего погиб Геворг Варданян 1967 года рождения, двое гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести.