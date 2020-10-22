Время в Ереване: 11:07:36,   23 Октябрь

В Вашингтоне состоится встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ

В Вашингтоне состоится встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Сопредседатель Минской группы от России Игорь Попов направился в Вашингтон для встреч по Нагорному Карабаху 23 октября. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Наш посол по особым поручениям Игорь Попов направился в Вашингтон, - сказал замминистра. - Там 23 октября состоятся его контакты с представителями США по Карабаху, профессиональные, углубленные. Также состоится встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ".


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации