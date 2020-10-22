В Вашингтоне состоится встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Сопредседатель Минской группы от России Игорь Попов направился в Вашингтон для встреч по Нагорному Карабаху 23 октября. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Наш посол по особым поручениям Игорь Попов направился в Вашингтон, - сказал замминистра. - Там 23 октября состоятся его контакты с представителями США по Карабаху, профессиональные, углубленные. Также состоится встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ".