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Глава МВД Франции обсудит в Москве взаимодействие в борьбе с терроризмом

Глава МВД Франции обсудит в Москве взаимодействие в борьбе с терроризмом

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен прибудет в Москву, чтобы в понедельник обсудить с российским коллегой Владимиром Колокольцевым сотрудничество в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство France-Presse со ссылкой на окружение министра.

"Дарманен будет принят в Москве своим коллегой Владимиром Колокольцевым, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе против терроризма, незаконной иммиграции и организованной преступности", - сообщили источники агентства.

По словам источников агентства, такие переговоры министров внутренних дел давно планировались, но их проведение было ускорено в связи с терактом в Конфлан-Сент-Онорин близ Парижа 16 октября. Кроме того, Дарманен планирует провести встречу с представителями французского бизнеса в России, чтобы "рассмотреть экономическую ситуацию и двусторонние отношения".

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны выразили заинтересованность "в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии".


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