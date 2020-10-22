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Как в случае с Баку мы готовы на дипломатические дискуссии, так и в случае с Турцией: Пашинян

Как в случае с Баку мы готовы на дипломатические дискуссии, так и в случае с Турцией: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напоминает о позиции Армении, согласно которой Ереван был готов установить дипломатические отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью информагентству «Интерфакс» Никол Пашинян сказал в ответ на вопрос возможно ли армяно-турецкое примирение или уже все уже потеряно.

«Мы всегда говорили, что Армения готова к установлению дипломатических отношений без предварительных условий. Конечно же, эти события и война добавляют напряженности в отношениях, но как в случае с Азербайджаном готовы на дипломатические дискуссии, так и в случае с Турцией», - сказал Пашинян.


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