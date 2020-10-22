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Царукян заявил, что откладывает все политические противоречия

Царукян заявил, что откладывает все политические противоречия

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян освобожден из колонии Ереван-Кентрон (известной как изолятор Службы национальной безопасности). Как сообщает Арменпресс, у входа Царукяна встретили его сторонники, а также депутаты фракции «Процветающая Армения».

Гагик Царукян в беседе с журналистами подчеркнул, что откладывает все политические противоречия: в настоящее время основной задачей его партии является поддержка Арцаха в войне, развязанной Азербайджаном.

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна освобождением под залог в 100 млн драмов.

Гагику Царукяну было предъявлено обвинение в даче взятки на выборах в соответствии с частью 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Армении.


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