Турецкая лира опустилась до рекордно низкого уровня после того, как центральный банк Турции неожиданно принял решение сохранить процентную ставку. Как передает Арменпресс, об этом пишет Bloomberg.

Турецкая валюта 22 октября рухнула до 7,97 лиры за доллар. Снижение курса более чем на 2 процента — это самое большое падение на развивающихся рынках, отмечает агентство. Базовая ставка недельного репо останется на уровне 10,25 процента. В рамках репо банки продают регулятору ценные бумаги с обязательством их обратного выкупа по более высокой цене.

Предыдущий рекордный минимум (7,89 лиры за доллар) был зафиксирован 8 октября. Эксперты заявляли, что падение обусловлено опасением инвесторов относительно возможного введения против Турции американских санкций, а также продолжающегося конфликта в Карабахе.