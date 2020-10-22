Военнопленный азербайджанец рассказал о турецких специалистах на командных пунктах ВС Азербайджана

Военнопленный азербайджанец, находящийся на лечении в одной из больниц Арцаха, Эмин Бахшалы Захир Оглу рассказал, как военные специалисты из Турции руководили военной агрессией Азербайджана против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, на видео, опубликованном фотографом Давидом Каграманяном, военнопленный рассказывает, что к ним для проведения военных курсов приехали три человека, которые сказали, что они из Турции.

«По их говору и военной форме было очевидно, что они из Турции. Курсы в основном проводились по подготовленной ими программе. Они длились 10-15 дней. Турецкие специалисты по-прежнему находятся на наших командных пунктах, и без их указаний наши командиры не принимают самостоятельных решений», - сказал он.

Эмин Бахшалы Захир Оглу отметил также, что состояние его здоровья нормальное, врачи обрабатывают его рану и накладывают новую повязку.