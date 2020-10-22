Боррель призвал внешние стороны прекратить подстрекательскую риторику по Карабаху

Внешние стороны должны прекратить "опасную, подстрекательскую и ксенофобную риторику" вокруг конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе с президентом Армении Арменом Саркисяном.

"Все субъекты, включая внешние стороны, должны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к продолжению боевых действий и дальнейшим жертвам. Это включает в себя прекращение опасной, подстрекательской и ксенофобной риторики", - отметил он.

Боррель призвал также стороны вернуться к переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ без предварительных условий и без промедления.

"Евросоюз по-прежнему призывает к немедленному прекращению боевых действий и строгому соблюдению всеми согласованного режима прекращения огня. Любые действия, направленные против гражданских лиц или приносящие дополнительные страдания гражданскому населению, должны быть немедленно прекращены", - заявил он.

Верховный представитель также подчеркнул, что стороны обязаны в полной мере соблюдать нормы международного гуманитарного права