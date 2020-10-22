Азиатские индексы - 22-10-20
ТОКИО, 22 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.70% и составил 23474.27 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.09% и составил 1619.79 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.38% и составил 3312.50 пункта, а HANG SENG вырос на 0.13% и составил 24786.13 пункта.
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