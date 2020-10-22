По неофициальным данным, у Азербайджана до 10 000 убитых: МО опубликовало видеоматериал

На данный момент армия Азербайджана, по данным неофициальных источников, имеет до 10 000 убитых и намного больше раненых. Как сообщает «Арменпресс», Министерство обороны Армении опубликовало видеоматериал, как азербайджанские пользователи пытаются найти информацию об убитых, имена которых скрывают военно-политическое руководство Азербайджана.

Несмотря на то, что власти Азербайджана скрывают данные о своих потерях в Арцахской войне на государственном уровне, количество убитых настолько велико, что скрывать эту информацию невозможно. В Интернете существуют различные платформы, на которых отдельные пользователи пытаются найти информацию об этих потерях и опубликовать ее. “По неофициальным источникам, в азербайджанской армии на данный момент погибло до 10 000 человек, а раненых намного больше”, - говорится в комментарии к видеоматериалу, опубликованному Министерством обороны.

Большинство убитых азербайджанских военных, имена которых опубликованы на одной из таких платформ, являются летчиками. Их не менее нескольких десятков, что подтверждается заявлениями армянской стороны об успешных ударах азербайджанской авиации, в частности, истребителей.

“Есть огромное количество фотографий убитых бойцов спецназа, это нормально, потому что в ходе наступательных операций руководство азербайджанской армии помещает их на передовой. В основном именно эти части просто потому, что не верит в возможности обычной пехоты. Командиров тоже много, с учетом того, что в результате действий Армии обороны Арцаха были уничтожены целые азербайджанские части, присутствие большого количества командиров больше, чем ожидалось”, - говорится в видеоматериале.

Министерство обороны Армении отмечает, что наличие подобных платформ и их быстрое распространение среди азербайджанских пользователей свидетельствует о том, что в азербайджанском обществе назревает большое недовольство в связи с огромными потерями армии и сокрытием информации об этом.

“Примечательно, что в неофициально опубликованных фотографиях погибших оказываются те, кто несколько дней назад публиковал видеоматериалы о том, что с захваченных территорий они посылают свое привет монарху Азербайджана”, - говорится в видеоматериале.

Министерство обороны Армении еще раз отмечает, что руководство Азербайджана даже не пытается вынести с поля боя тела своих убитых, что является лучшим способом скрыть их количество, а также присутствие в их рядах турецких военнослужащих и сирийских террористов.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.