Жозеп Боррель подчеркнул необходимость возвращения за стол переговоров

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Брюсселе, встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян детально представил широкомасштабную военную агрессию, развязанную Азербайджаном с 27 сентября против Республики Арцах при военно-политической поддержке Турции, обстрелы азербайджанскими ВС населенных пунктов, мирного населения и гражданских инфраструктур Арцаха.

Президент Армении отметил, что все это происходит в условиях прямой и непосредственной вовлеченности Турции, что выражается также и в введении в регион исламских боевиков-террористов, что является серьезной угрозой для региональной и международной стабильности и безопасности.

Жозеп Боррель выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями и создавшейся ситуацией. Он подчеркнул необходимость скорейшей разрядки напряженности, прекращения огня и возвращения за стол переговоров под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.