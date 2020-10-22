Инициатива, начавшаяся в разных общинах диаспоры, придает новый размах Общеармянскому движению

Всеармянский фонд “Айастан” вчера вечером объявил о начале новой всеармянской инициативы “50 PLUS”, которая уже набирает вес в армянских общинах США и Европы, привлекая тысячи людей. Об этом «Арменпресс» сообщили во Всеармянском фонде “Айастан”.

“Это новый этап уже выкристаллизованных связей Родина-Диаспора. Логика инициативы заключается в поощрении доноров фонда на ежемесячное содействовать программам Всеармянского фонда “Айастан”. Для этого необходимо онлайн-платежи на сайтах Фонда или его местных органов делать ежемесячно и перечислять сумму, эквивалентную 50 долларов США, евро или в другой валюте.

Если к инициативе присоединится 1 млн армян, то ежемесячно будет собираться 50 млн, за год наберется сумма, эквивалентная 600 млн долларов США. Ежемесячный приток таких сумм поможет обеспечить реализацию многочисленных программ реконструкции, развития и гуманитарных программ, а также долгосрочный план решения различных стратегических задач. В случае необходимости фонд сможет немедленно отреагировать на все вызовы, стоящие перед Родиной или диаспорой”, - говорится в сообщении фонда.

“Сейчас настало реальное время сплочения общеармянских ресурсов, когда миллионы армян станут как один кулак, в котором будет важна вовлеченность каждого очень. 50PLUS - гарантия наличия самодостаточной, сильной и прочной Родины. Давайте объединимся, встанем плечом к плечу, поддержим друг друга и сделаем нашу Родину крепче и сильнее”, - сказал Айкак Аршамян, исполнительный директор Всеармянского фонда “Айастан”.