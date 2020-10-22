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Новый и.о. мэра Бишкека Тюлеев отказался от должности

Новый и.о. мэра Бишкека Тюлеев отказался от должности

Новый и.о. мэра Бишкека Нариман Тюлеев, возглавивший муниципалитет накануне, отказался от должности, соответствующее заявление градоначальника распространила пресс-служба мэрии столицы Киргизии в четверг, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении Тюлеев утверждает, что не стремился возглавлять Бишкек, но его уговорил экс-мэр Азиз Суракматов. Также, по его словам, едва он приступил к обязанностям, как "вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей".

"Осознавая, что нарастающая волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы с исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики и премьер-министром Кыргызской Республики Жапаровым Садыром Нургожоевичем приняли решение, что я оставляю должность и.о. мэра", - написал Тюлеев.

По его словам, исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва БГК (горсовет) 11 апреля 2021 года будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, который, по оценке Тюлеева, "уже два года добросовестно и ответственно служит столице, представляя новое поколение управленцев страны".

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.

Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.

 

 


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