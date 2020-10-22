Новый и.о. мэра Бишкека Тюлеев отказался от должности

Новый и.о. мэра Бишкека Нариман Тюлеев, возглавивший муниципалитет накануне, отказался от должности, соответствующее заявление градоначальника распространила пресс-служба мэрии столицы Киргизии в четверг, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении Тюлеев утверждает, что не стремился возглавлять Бишкек, но его уговорил экс-мэр Азиз Суракматов. Также, по его словам, едва он приступил к обязанностям, как "вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей".

"Осознавая, что нарастающая волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы с исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики и премьер-министром Кыргызской Республики Жапаровым Садыром Нургожоевичем приняли решение, что я оставляю должность и.о. мэра", - написал Тюлеев.

По его словам, исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва БГК (горсовет) 11 апреля 2021 года будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, который, по оценке Тюлеева, "уже два года добросовестно и ответственно служит столице, представляя новое поколение управленцев страны".

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.

Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.