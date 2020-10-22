Женщины Арцаха встретились с руководителем дипломатического отдела посольства США и передали письмо

Женщины из Арцаха, переехавшие в Ереван вследствие военных действий, встретились с начальником дипломатического отдела посольства США.

Как передает «Арменпресс», женщины, которые ждут от международного сообщества адекватной реакции на турецко-азербайджанскую агрессию в Арцахе, передали представителю посольства письмо со своими требованиями.

Выйдя из посольства, одна из участниц акции Лиана Адамян отметила, что они требовали встречи с послом Лин Трейси. “Мы передали письмо с нашими требованиями, и сказали, что ответ должен быть в скором времени, иначе нам придется прибегнуть к крайним мерам. В случае необходимости мы поставим палатки и будем жить здесь. У нас нет иной родины, иного места жительства”, - сказала Адамян и добавила, что они потребовали, чтобы США выступали бы не только с заявлениями.

Лиана Адамян сказала, что им обещали попытаться организовать встречу с послом.

В руках арцахских женщин были плакаты с лозунгами: “Мы требуем ввести санкции в отношении Турции и Азербайджана”, “Прекратить терроризм”, “Почему член НАТО убивает нас” и др. Они скандировали “Мы хотим мира”, “Не будьте слепы”, “Не молчите”, “Остановите Эрдогана”, “Признайте Арцах”.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.

17 октября между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой было принято решение об объявлении с 00:00 18 октября гуманитарного перемирия. Решение было принято в продолжение заявления, сделанного 1 октября, президентами Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и, согласно совместному заявлению, принятому 10 октября в Москве. Однако, через несколько минут после вступления в силу договоренности о гуманитарном прекращении огня, Азербайджан вновь начал вести огонь в направлении передовой линии и территории Арцаха и предпринимать новые атаки.

Лилит Демурян