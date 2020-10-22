Фонд “Ереван моя любовь” начал новую программу для детей, переехавших из Арцаха

Фонд “Ереван моя любовь” в рамках своей новой инициативы оказывает психологическое содействие детям, переехавшим в Армению из-за военных действий в Арцахе.

Как передает «Арменпресс», фонд сообщает, что дети, находившиеся на территории военных действий, очень уязвимы и беззащитны, поэтому психологическое содействие, оказываемое им в эти дни, становится более чем важным.

“Когда начались военные действия, мы узнали, что значительное число детей из Арцаха переезжает в Армению с матерями или с опекунами. Мы сразу попытались понять, как максимально эффективно использовать наши ресурсы и быть для них полезными. Понимая, что у детей могут быть чувства страха и беспокойства, мы решили разработать специальную трехдневную программу, благодаря которой наши специалисты, психологи и музыкальные терапевты помогут детям выйти из депрессии”, - сказал Грайр Гамбарян, директор фонда “Ереван моя любовь”.

Проект начался 9 октября. На первом этапе участие приняли около 80 детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые разделены на три возрастные группы. Грайр Гамбарян подчеркивает, что в реализации программы их поддерживает большое количество волонтеров. Детям необходимо с самого начала избавиться от стресса, оставшегося после войны, чтобы он никоим образом не отразился бы на их дальнейшей жизни”, - сказал он.

Хотя программа была разработана для оказания психологического содействие детям, первые же дни показали, что родители или опекуны детей также нуждаются в этом. По необходимости психологи фонда работают и с родителями детей.

Фонд “Ереван моя любовь” для детей организовывает также музыкальные и театральные мероприятия. Авторы программы отмечают, что двери фонда открыты для всех детей, нуждающихся в психологической поддержке.