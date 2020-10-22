Число новых случаев COVID-19 в Армении превысило 2 000

По состоянию на 21 октября в Армении всего подтверждено 70 836 случаев COVID-19, 49 787 выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 19 591 пациентов. За последние сутки проведено 5 189 тестов, а в общем счете 362 293.

Таким образом, подтверждено 2 306 новых случая COVID-19, выздоровели 568 пациентов.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 131 летальных исходов (увеличились на 10).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщины 66, 81, 73, 70, 60 лет и мужчины 69, 70, 68, 69, 58 лет. Все имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 6 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 327.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян