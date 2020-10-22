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Армения опровергает ложь Азербайджана о запуске ракеты в направлении Габалы и Кюрдамира

Армения опровергает ложь Азербайджана о запуске ракеты в направлении Габалы и Кюрдамира

Министерство обороны Республики Армения опровергает очередную циничную ложь Азербайджана о запуске со стороны Армении баллистических ракет в направлении Габалы и Кюрдамира.

“Заявление азербайджанской стороны о том, что Армения якобы запустила баллистические ракеты в направлении Габалы и Кюрдамира, является абсолютной чушью и циничной ложью. С территории Армении ни одной ракеты не было выпущено в направлении Азербайджана”, - как сообщает Арменпресс, заявила пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян.


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