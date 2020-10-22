Азербайджан на линии соприкосновения предпринял попытки диверсионного проникновения

В ночь с 21 на 22 октября в зоне арцахо-азербайджанского конфликта ситуация была относительно стабильно напряженной. На отдельных участках продолжались артиллерийские бои.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Республики Арцах, в настоящее время бои местного значения идут по всем направлениям линии фронта.

Помимо очаговых боев противник делал попытки диверсионных вторжений на центральном направлении, которые успешно пресекались частями Армии обороны. Подразделения Армии обороны Республики Арцах победно предотвращают намерения врага изменить оперативную ситуацию в свою пользу и продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи.