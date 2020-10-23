“Ереванский бестселлер”: “Колобок” оказался самым востребованным: детская литература, сентябрь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за сентябрь.

На первом месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и в украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на втором месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На третьей горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На четвертом месте - “Сказки” Ганса Христиана Андерсена, которые хорошо известны всем малышам не только в виде книги, но и мультфильмов и полнометражных художественных фильмов, поскольку значительная их часть экранизирована.

На пятом месте книга Анны Исабекян “Котик идет к врачу”. Этот замечательный рассказ о приключениях уже полюбившегося кота научит ваших детей не бояться визитов к врачу, быть готовыми к медосмотру.

На шестом месте - книга “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, которые актуальны и по сей день.

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Комната Секретов” на седьмом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

На восьмом месте роман Люси Мод Монтгомери “Энн из зеленых крыш”. Он с первого же издания 1908 года стал мировым бестселлером. Роман был продан тиражом более 50 миллионов экземпляров и переведен на 36 языков. Он рассказывает об одной девочке - сироте Анне Ширли. Мэтью и Марилла Катбертнер, брат и сестра среднего возраста, решают усыновить мальчика, который помогал бы им вести работу на их ранчо в вымышленном селе Эвонли, однако происходит ошибка, и к ним посылают рыжую, умную и мечтательную Энн Ширли. В романе представлены приключения девочки на зеленых крышах, где она наконец-то находит свой дом.

На девятом месте - книга Анны Исабекян “Котенок одевается самостоятельно”. Из этой книги малыши узнают, что происходит, когда маленький котенок решает найти теплую рубашку со слоником, в какую забавную игру он играет со своей мамой и когда просит ее о помощи.

На десятом месте - книга Дэвида Литчфилда “Медведь и пианино”. Однажды медвежонок в лесу находит странный предмет. Он касается клавиш фортепиано, и начинается удивительное путешествие... Покинув родной дом, мишка появляется в незнакомом прекрасном месте, где воздух полон прекрасных звуков музыки, и там его ждут слава и богатство. Город был именно таким, каким представлял его медведь. Но в глубине сердца что-то ему не дает покоя…

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).