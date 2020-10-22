Попытки Турции проникнуть на Южный Кавказ в военном плане противоречат интересам РФ: тюрколог

Тюрколог Рубен Мелконян подчеркивает, что учитывая наличие российской военной базы в Армении, Турция попытается усилить свое де-факто военное присутствие в Азербайджане, разместив там свою военную базу. Такое мнение в беседе с Арменпресс выразил тюрколог Рубен Мелконян, коснувшись заявления вице-президента Турции Фуата Октая о том, что в случае запроса Азербайджана Турция без колебаний направит войска в зону конфликта Нагорного Карабаха.

«То есть, во время беспрецедентных турецко-азербайджанских военных учений, перебросив турецкие войска в Азербайджан, Турция пытается легитимизировать свое присутствие в Азербайджане, создать там военную базу», - сказал Мелконян.

Тюрколог видит в действиях Турции сирийский сценарий, когда турецко-российские войска контролируют определенные территории в Сирии по взаимному согласию, но этот план турок, по словам Мелконяна, не выгоден России.

«Сирия - это один регион, а Южный Кавказ - другой. Южный Кавказ традиционно входил в рамки интересов России. Я считаю, что попытки Турции проникнуть в этот регион в военном плане прямо противоречат интересам России. Естественно, это еще раз показывает прямое участие Турции в нагорно-карабахском конфликте», - сказал тюрколог.

По словам Мелконяна, очевидно также, что Турция будет использовать Азербайджан в качестве инструмента. Тюрколог не исключает, что Азербайджан, поддавшись провокациям, обратится к Турции с просьбой или предложением о размещении войск в Азербайджане.

«Во-первых, этот шаг укрепит стремление Турции иметь военную базу в регионе. Во-вторых, это еще раз докажет, что мифы о непобедимости азербайджанской армии далеки от реальности. То, что сейчас происходит на передовой, - это действия не азербайджанской, а действия турецко-азербайджанской армии.

Эти проблемы создадут сложную политическую ситуацию в Азербайджане, поставив под угрозу субъектность этой страны, а также нанесет существенный ущерб мифам об алиевском суверенитете», - заключил Мелконян.