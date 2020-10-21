Если член НАТО Турция не будет стороной конфликта в НК, возможно будет достичь прекращения огня

Президент Армении Армен Саркисян заявил на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что, если член НАТО Турция перестанет быть стороной конфликта в Нагорном Карабахе, возможно будет достичь прекращения огня и мирных переговоров.

«Это конфликт не только между армянской стороной и Азербайджаном, есть и третья страна, которая поддерживает Азербайджан в военном и дипломатическом отношении. Эта страна - Турция, которая также перебрасывает в регион террористов. К сожалению, эта страна является членом НАТО. Если такой член НАТО, как Турция, перестанет быть стороной конфликта, то я думаю, что мы достигнем режима прекращения огня и сможем сесть за стол переговоров и найти мирное решение этого конфликта», - как сообщает Арменпресс, сказал Саркисян.

Армен Саркисян отметил, что Армения высоко оценивает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и президентов стран тройки, а также усилия президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«К сожалению, боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе и вокруг Нагорного Карабаха. Как Вы отметили, недопустимы нападения на мирное население», - сказал Армен Саркисян.

В своем выступлении президент Армении коснулся также отношений между НАТО и Арменией, подчеркнув, что за эти годы Армения зарекомендовала себя как надежный партнер НАТО.