Перемирие – абсолютная необходимость, а Турция должна выйти из этого конфликта: президент главе СЕ

Находящийся в Брюсселе с рабочим визитом президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян подробно рассказал о развязанной с 27 сентября Азербайджаном в отношении Республики Арцах широкомасштабной военной агрессии, о вовлечённости в неё Турции и оказании ею военно-политической помощи.

«27 сентября Азербайджан решил отказаться от процесса мирных переговоров и развязать войну, а Турция оказывает ему полноценное политическое, дипломатическое военное содействие»,- отметил президент Саркисян.

«Насилие в Нагорном Карабахе должно быть прекращено», - сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он поинтересовался региональными развитиями, имеющими место в контексте конфликта. Президент Армении обстоятельно представил ситуацию, отметив, что политика Турции в регионе дестабилизирующая и представляет серьёзную угрозу региональной стабильности и безопасности.

Собеседники высказали свою глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, что может привести к большой гуманитарной катастрофе. Шарль Мишель сказал, что нужно соблюдать перемирие и без предусловий вернуться за стол переговоров.

Президент Саркисян счёл очень важным, чтобы международные партнёры полностью поняли суть конфликта и выступили с чётким призывом прекратить войну. «

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