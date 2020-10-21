Шарль Мишель считает неприемлемым внешнее вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что внешнее вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе недопустимо. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил после встречи в Брюсселе с президентом Армении Арменом Саркисяном.

«Насилие в Нагорном Карабахе должно остановиться. В беседе с президентом Армении я повторил нашу глубочайшую озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Стороны должны соблюдать прекращение огня и вернуться за стол переговоров без всяких условий. Внешнее вмешательство недопустимо», - подчеркнул Мишель.

Напомним, что президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня с рабочим визитом отправился в Брюссель, в ходе которого намечаются встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, другими высокопоставленными официальными лицами.