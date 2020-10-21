Воля к победе должна сказать нам, что мы не отступим, не отпрянем, и нас невозможно сломить: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире Facebook рассказал о сложившейся в результате азербайджано-турецкой агрессии в Нагорном Карабахе ситуации и о дальнейших шагах. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Армении отметил, что на данном этапе нагорно-карабахский вопрос не имеет дипломатического решения, так как Азербайджан хочет решить вопрос только военным путем, и единственный приемлемый для них вариант - это капитуляция Арцаха.

“Мы должны четко осознать, что нагорно-карабахский вопрос, хотя бы на данном этапе и начиная с этого этапа на долгое время не имеет дипломатического решения. Все те надежды, предложения о том, что надо найти дипломатические решение в данной ситуации, должны считаться завершенными. Мы многократно говорили, что готовы решить вопрос на основе компромисса. Это означает, что мы можем немного снизить установленную нами планку ради решения проблемы, но при условии, что противная сторона также должна снизить свою планку. Однако практика показала, что такая логика неприемлема для Азербайджана”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что в этой ситуации мы должны до конца верно и непоколебимо бороться за права нашего народа.

“Независимо от того, что произойдет, нужно бороться за права нашего народа. Сегодня бороться за права нашего народа означает, прежде всего, взяться за оружие и посвятить себя защите прав своей Родины. Только в случае эффективной и непрерывной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения. Азербайджан говорит, что не согласен ни с чем иным, кроме капитуляции Карабаха. Следовательно, защищать права народа Арцаха - значит защищать права армянского народа. Нет Армении без Арцаха”, - сказал премьер-министр, добавив, что именно в этом случае мы, в конце концов, сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения.

“А вы понимаете, что это значит. Я хочу подчеркнуть, что речь идет не о Карабахе, и я даже не хочу это обсуждать. Потому что у наших героев освободительной войны 90-х годов и весь наш контекст таков, что когда мы говорим о Карабахе, мы говорим о правах народов. Потому что в начале 90-х мы сформулировали, что без Арцаха нет Армении, и, следовательно, защищать права народа Арцаха - значит защищать права армянского народа. Я не нахожу здесь разделения. И сегодня это прежде всего означает следующее: бороться, взять в руки оружие и сражаться за эти права до тех пор, пока возможно будет достичь приемлемого варианта дипломатическим путем. При этом, я говорю об окончательном решении вопроса. В этом контексте я считаю, что этот процесс должен быть организован и реализован политическим руководством нашего народа”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении призвал к формированию добровольческих отрядов и мобилизации для защиты Родины. “Я призываю мэров всех наших городов, руководителей сельских общин, государственных органов и органов местного самоуправления, партии, неправительственные организации, гражданские инициативы, чтобы они взяли на себя руководство, сформировали отряды добровольцев, которые будут защищать права армянского народа. Они должны быть в распоряжении начальника Генштаба, и момент формирования отряда должен рассматриваться как военная присяга, что означает, что они должны твердо стоять в тех местах и выполнять ту задачу, которые поставит перед ними командование”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что это поворотный момент, и этим должны быть решены проблемы армянского народа последних 500 лет.

“Мы народ, который пережил геноцид, а геноцид произошел потому, что было такое настроение, что “где-то есть люди, которые будут отстаивать права народа, но этим человеком, наверное, являюсь не я”. Сегодня такие люди есть, но мы должны их поддержать, потому что многие из них, наших героических солдат, офицеров и добровольцев, погибли за Родину, и мы должны встать на их место. Мы все должны встать. Ты и есть тот человек, который должен сегодня взять оружие, поддержать наших парней-героев и одержать эту победу, которая является нашей целью. Ситуация не оставляет нам иного выбора, кроме победы, промежуточного варианта нет. Победа требует усилий каждого из нас”, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян напомнил, что во время Первой карабахской войны ситуация была гораздо более отчаянной и сложной, казалось, что больше нет никакого выхода, но наш народ нашел это решение, потому что были люди, которые взяли на себя ответственность за судьбу армянского народа.

“Наши герои смотрят на нас, и у нас не должно быть повода прятать свои глаза, потому что они отдали Родине все и не пощадили ничего, сейчас настало наше время”, - сказал Пашинян.

Глава правительства подчеркнул, что высоко оценивает сотрудничество и взаимодействие Армении и России сегодня и на всем этом протяжении. “Мы чувствуем поддержку России в качестве стратегического союзника Армении и армянского народа. Между нашими странами существуют постоянные связи, и мы по возможности на самом высоком уровне и эффективно взаимодействовали и взаимодействуем для нахождения решения этой проблемы, выхода из этой ситуации.

Это, кстати, с учетом того, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и в то же время стратегическим партнером Армении. И я считаю, что с учетом этих статусов, Россия до сих пор сделала максимально возможное и продолжит делать все возможное. В этом я не сомневаюсь”, - подчеркнул Никол Пашинян.

В то же время премьер-министр отметил, что вооруженные силы Азербайджана бросают последние свои резервы в развязанную против Арцаха широкомасштабную войну.

“На линии фронта сложилась довольно сложная, тяжелая ситуация. Бои идут по всему югу Арцаха. Наши наблюдения показывают, что противник уже бросает в бой свои последние резервы. Их ресурсы очень велики, но наши героические солдаты наносят врагу потери в неописуемых масштабах”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что огромные потери Азербайджана являются одной из причин, по которым эта страна отказывается установить режим прекращения огня по гуманитарным соображениям.

“Одно из значений и целей прекращения огня по гуманитарным соображениям заключается в том, чтобы тела жертв были собраны и захоронены. Азербайджан опасается появления десятков тысяч трупов и тел на фоне организованной им эйфории. Огромны также потери военной техники и бронетехники, тем более, что мы начали уничтожать турецкие беспилотники Bayraktar. В результате прекращения огня по гуманитарным соображениям будут обнаружены также тела наемников и солдат турецких войск”, - отметил премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, сегодня мы должны повторить не трагические, а героические страницы нашей истории, потому что во время Первой карабахской войны в 90-х года ситуация была гораздо более отчаянной, было гораздо сложнее, казалось, что нет никакого выхода и решения, но наш народ нашел это решение, потому что были люди, которые взяли на себя ответственность за судьбу армянского народа.

“И еще раз хочу сказать, что на нас смотрят герои нашей Первой освободительной войны - Монте Мелконян, Татул Крпеян, Дживан Абрамян, Мовсес Горгисян, Вазген Саркисян. Они смотрят на нас, и мы должны смотреть на них, мы должны смотреть им в глаза. И у нас не должно быть повода отвести свои глаза. Потому что они отдали Родине все и не пожалели ничего. Сейчас настало наше время отдать Родине все и не жалеть ничего.

И помни, что будущее Армении зависит от одного человека, и человек этот - это ты. Люблю всех вас, горжусь всеми вами и преклоняюсь перед всеми вами. Я хочу, чтобы все мы создавали, укрепляли, ковали в своей душе и в своих мыслях волю к победе и дух победы, видели победу в глазах друг друга. Победа прежде всего должна сформироваться в глазах, в душе, в уме.

”, - заключил премьер-министр.