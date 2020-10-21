В войне против Арцаха на стороне Азербайджана сражаются наемники из Сирии: исследование CIT 

Команда Conflict Intelligence Team, занимающаяся расследованием военных конфликтов, подтвердил использование Азербайджаном наемников из Сирии в войне против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, Conflict Intelligence Team опубликовала статью, в которой опровергает заявления официальных Баку и Анкары о том, что в зоне нагорно-карабахского конфликта не используются наемники.

«Практически с самого начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе стали поступать сообщения об участии «сирийских наёмников» в боях на стороне Азербайджана. Азербайджанская сторона официально отрицает присутствие наёмников в зоне конфликта: например, эту информацию отверг президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью France 24, а также президент Турции Реджеп Эрдоган в своём выступлении в парламенте.

Однако об этом писали не только проармянские аккаунты, но и независимые эксперты по сирийскому конфликту, и интервьюирующие источников в Сирии журналисты множества крупных западных СМИ, и даже официально заявляли власти многих стран, включая лично президента Франции», - отмечает Conflict Intelligence Team.

Conflict Intelligence Team представил, как за время конфликта в сети появилось несколько видео, зачастую выложенных самими предполагаемыми наёмниками. На видео слышна арабская речь, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана без знаков различия и бронежилеты в другом камуфляже, используемые Сухопутными войсками страны.

Отмечается, что пользователям соцсетей удалось геолоцировать эти видео, подтвердив, что они сняты действительно как на территории, подконтрольной властям Азербайджана, так и на территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, которые были заняты азербайджанскими силами. В частности, сирийцы присутствуют в южной части линии фронта, где в последние дни шли тяжёлые бои за населенный пункт Гадрут.

«Таким образом, данные из открытых источников опровергают заявления властей Азербайджана и Турции, что сирийские наемники не участвуют в конфликте. При этом за время конфликта в СМИ появилась информация, которая позволяет больше понять о составе и подготовке наёмников, а также о хронологии и целях их ввода в зону азербайджанско-армянского конфликта.

Сирийцы, которые воюют в Нагорном Карабахе, полностью или практически полностью набраны на северо-западе Сирии. Помимо местных жителей, там проживает множество беженцев (точнее, внутренне перемещённых лиц) из районов страны, подконтрольных Дамаску. Эти территории полностью или частично контролируются турецкими войсками, которые расширяют своё присутствие на территории Сирии с 2016 года, в том числе с помощью группировок, набранных из сирийцев», - отмечается в статье.

Conflict Intelligence Team пишет, что турецким войскам удалось оградить часть Сирии от диктаторского режима Асада, однако эта часть страны не избежала общесирийского экономического коллапса и повальной безработицы, вызванных войной и недавней двукратной девальвацией национальной валюты.

«Исследовательница конфликта Елизавета Цуркова рассказывает, что за девять лет конфликта выросло поколение молодых сирийцев, которые не имеют практически никаких навыков, кроме боевых, и даже с трудом читают и пишут.

При этом, как пишет The Guardian, рядовые бойцы протурецких группировок получают 450—550 турецких лир (в районе $70) в месяц, чего едва хватает на жизнь. Всё это создает почву для набора наёмников, которые готовы за деньги защищать турецкие интересы в Ливии, а теперь и в Азербайджане», - отмечается в статье.

Conflict Intelligence Team сообщает, что ещё в этом июле, когда началось предыдущее обострение азербайджано-армянского конфликта (напомним также, что в конце июля — начале августа прошли совместные турецко-азербайджанские военные учения), газете The Independent стало известно о планах привлечь сирийцев к закавказскому конфликту.

«Как пишет Цуркова, уже в начале августа в Африне стали появляться посредники, позднее начавшие вербовку бойцов.

Собеседники The Guardian называли 13 и 18 сентября в качестве дат, когда они заключили контракты, а WSJ пишет, что в середине того же месяца уже началась переброска бойцов. Наконец, 23 сентября — за четыре дня до начала войны — малоизвестный анонимный ресурс SyriacPress сообщил об отправке членов одной из протурецких группировок в Азербайджан, приведя детали, которые совпали с вышедшими уже после начала войны статьями в западной прессе.

По совокупности этих и других признаков можно с уверенностью заключить, что нынешние военные действия готовились азербайджанско-турецкой стороной заранее, а не являются следствием очередного случайного обострения», - заключает Conflict Intelligence Team.