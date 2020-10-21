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Лавров провел встречи с Мнацаканяном и Байрамовым

Лавров провел встречи с Мнацаканяном и Байрамовым

Помимо недавних телефонных разговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Али, 20 и 21 октября в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также темы, связанные с созданием условий, необходимых для всеобъемлющего урегулирования.


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