Лавров провел встречи с Мнацаканяном и Байрамовым

Помимо недавних телефонных разговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Али, 20 и 21 октября в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также темы, связанные с созданием условий, необходимых для всеобъемлющего урегулирования.