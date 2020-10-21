Россия приветствует готовность к встрече руководителей Армении и Азербайджана

Россия приветствует готовность премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева встретиться в Москве. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

“Мы видели эту информацию. Приветствуем готовность руководителей встретиться и достичь мира”, - сказал Руденко.

Ранее в интервью ТАСС об этом сказал премьер-министр Республики Армения. “Я готов приложить все усилия для достижения такого результата, в том числе съездить, встретиться, поговорить. Но все мы должны понимать, что решение должно быть основано на компромиссе. Не на капитуляции одной из сторон, а на компромиссе”.