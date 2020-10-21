Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь

Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда

Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда

Израильская армия ударила по подземной инфраструктуре ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на запуск снаряда, сообщила армейская пресс-служба.

Ранее во вторник сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля в районе, примыкающем к сектору Газа. Затем сообщалось, что один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону Израиля, он был перехвачен системой ПРО "Железный купол",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ранее сегодня вечером снаряд был выпущен из сектора Газа по территории Израиля. В ответ некоторое время назад истребили и боевой вертолет армии обороны Израиля, ударили по подземной инфраструктуре, принадлежащей ХАМАС, на юге сектора Газа", — говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации