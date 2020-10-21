В Москве состоится встреча Мнацаканян-Лавров: в повестке - вопрос Нагорного Карабаха

В Москве состоится встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщила «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, в повестке - ситуация в зоне карабахского конфликта и вопрос реализации договоренностей о прекращении огня.

О рабочем визите министра в Москву стало известно в ночь на 21 октября.