В Москве состоится встреча Мнацаканян-Лавров: в повестке - вопрос Нагорного Карабаха
11:05, 21 Октябрь, 2020
В Москве состоится встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Как сообщила «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, в повестке - ситуация в зоне карабахского конфликта и вопрос реализации договоренностей о прекращении огня.
О рабочем визите министра в Москву стало известно в ночь на 21 октября.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен