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В Москве состоится встреча Мнацаканян-Лавров: в повестке - вопрос Нагорного Карабаха

В Москве состоится встреча Мнацаканян-Лавров: в повестке - вопрос Нагорного Карабаха

В Москве состоится встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщила «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, в повестке - ситуация в зоне карабахского конфликта и вопрос реализации договоренностей о прекращении огня.

О рабочем визите министра в Москву стало известно в ночь на 21 октября.


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