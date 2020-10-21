Князь Монако Альбер II выразил надежду на скорейшее восстановление мира в Нагорном Карабахе

Князь Монако Альбер II в беседе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения Асмик Толмаджян выразил надежду, что мир в Нагорном Карабахе вскоре будет восстановлен. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница в Facebook посольства Республики Армения во Франции, отмечая, что личный разговор состоялся 20 октября, при вручении верительной грамоты принцу Монако. Посол Асмик Толмаджян подробно проинформировала князя Монако о ситуации, создавшейся в результате широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах при военно-политической поддержке Турции, и о гуманитарных последствиях агрессии. Отметив, что он очень обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе, Альбер II выразил надежду, что мир в скором времени будет восстановлен. Он также выразил надежду, что деятельность новоназначенного посла будет способствовать дальнейшему укреплению армяно-монакских дружеских отношений.

Асмик Толмаджян ответила, что она возлагает на себя новые обязанности с готовностью углубить двусторонний межгосударственный диалог и приложить все усилия для его дальнейшего расширения. Альберт II с теплотой вспомнил свой визит в Армению, состоявшийся в 2018 году в рамках XVII Саммита Международной организации франкофонии, и попросил передать свои теплые приветствия дружественным властям и народу Армении”, - говорится в сообщении посольства.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.

17 октября между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой было принято решение об объявлении с 00:00 18 октября гуманитарного перемирия. Решение было принято в продолжение заявления, сделанного 1 октября, президентами Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и, согласно совместному заявлению, принятому 10 октября в Москве. Однако, через несколько минут после вступления в силу договоренности о гуманитарном прекращении огня, Азербайджан вновь начал вести огонь в направлении передовой линии и территории Арцаха и предпринимать новые атаки.