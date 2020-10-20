Указом президента Республики Армения посол Республики Армения в Беларуси Армен Гевондян назначен послом Республики Армения в Молдове по совместительству.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Дживан Мовсисян отозван с должности посла Республики Армения в Молдове.