Аппарат президента поможет приехавшим из Арцаха семьям

Аппарат президента Армении выделил 10 млн драмов на организацию питания арцахских семей, временно переехавших в Армению и нашедших приют в гостинице «Туфенкян исторический Ереван».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, деньги будут переведены компании Tufenkian Hospitality, которая покрывает расходы на проживание арцахских семей.