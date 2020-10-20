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Аппарат президента поможет приехавшим из Арцаха семьям

Аппарат президента поможет приехавшим из Арцаха семьям

Аппарат президента Армении выделил 10 млн драмов на организацию питания арцахских семей, временно переехавших в Армению и нашедших приют в гостинице «Туфенкян исторический Ереван». 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении,  деньги будут переведены компании Tufenkian Hospitality, которая покрывает расходы на проживание арцахских семей.


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