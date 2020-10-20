МО Армении представило технические данные сбитого накануне турецкого БПЛА Bayraktar TB2
Министерство обороны Армении подтвердило, что беспилотник, сбитый накануне подразделением ПВО Армии обороны Арцаха, был турецким ударным БПЛА Bayraktar TB2.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.
“Камера дистанционного управления турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2, сбитого накануне подразделением ПВО АО Арцаха, была модели L-3 WESCAM CMX-15D. Она была произведена в июне 2020 года канадской компанией “WESCAM” и установлена на Bayraktar TB2 в сентябре 2020 года. Общая время работы составило 31 час”, - написала она.
Ранее Арменпресс, сравнивая данные на видео, уже зафиксировал, что сбитый БПЛА - турецкий Bayraktar TB2.
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