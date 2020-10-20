Армения заявила, в каком случае она обратится к ОДКБ

В случае необходимости Армения без колебаний обратится к ОДКБ. На данный момент, по словам замминистра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна, в этом нет необходимости. Однако отсутствие формального обращения в ОДКБ не означает, что Армения не работает с ОДКБ на постоянной основе. Как сообщает «Арменпресс», Шаварш Кочарян сказал это журналистам в Национальном собрании, касаясь вопроса, почему Армения не обращается в ОДКБ.

Он подчеркнул, что для обращения в ОДКБ должна быть агрессия, направленная против Армении. Пока рано некоторые действия Азербайджана оценивать как агрессию против Армении. “Если будет нападение на Армению, то мы подадим заявку. Вначале мы должны будем обратиться в ООН, и заявить, что против нас совершена агрессия, и мы в соответствии с Уставом ООН подаем заявку на самооборону - мы обращаемся к ОДКБ. Все это регулируется”, - сказал Кочарян, добавив, что в данном случае об этом еще рано говорить.

Он подчеркнул, что если у вас есть пуля, которою можно стрелять, то ее следует использовать тогда, когда она полная.

“Отсутствие формального обращения в ОДКБ не означает отказа от работы с ОДКБ на постоянной основе. Есть даже обмен информацией на уровне первых лиц”, - сказал замминистра иностранных дел, добавив, что существует постоянное общение.

Он заверил, что когда наступит время, будут предприняты все соответствующие шаги, и вместе с тем выразил надежду, что это время не наступит.

Во время боевых действий, развязанных с 27 сентября против Арцаха, Азербайджан неоднократно наносил удары по гражданским населенным пунктам и гражданским объектам в Гегаркуникской и Сюникской областях Республики Армения, в результате чего были убиты и ранены мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары и по военной технике, находящуюся на боевом дежурстве в Армении.

Анна Григорян