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Вдохновителем варварского поведения Азербайджана является Турция: президент Армении

Вдохновителем варварского поведения Азербайджана является Турция: президент Армении

Президент республики Армен Саркисян по случаю Дня рождения направил поздравительное послание генерал-губернатору Канады Жюли Пайет. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армен Саркисян в поздравительном послании выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям, сотрудничество между Арменией и Канадой продолжит развиваться и расширяться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Он коснулся возобновления военных действий, совершенного Азербайджаном. “Как Вы знаете, Республика Арцах подверглась беспрецедентному по масштабу, жестокому и бесчеловечному нападению Азербайджана, мишенью которого стали также и мирные жители и гражданские инфраструктуры. Цель всего этого одна - раз и навсегда очистить Арцах от армян. Вдохновителем и непосредственным исполнителем этого варварского поведения Азербайджана является Турция, которая целенаправленно пытается осуществить программу, принятую более ста лет назад, - истребить армянство как нацию.

Канада, будучи  хорошо знающей эту реальность и признавшей Геноцид армян, сегодня вновь показала себя принципиальной и гуманной страной, приостановив лицензию на предоставление Турции военного оборудования. Пользуясь случаем, хочу выразить Вам и правительству Канады  свою признательность за это решение”.


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