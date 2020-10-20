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В Арцах доставлен крест Ашота Ерката со святыми частицами Животворящего Креста Господня

В Арцах доставлен крест Ашота Ерката со святыми частицами Животворящего Креста Господня

С благословения Католикоса Всех Армян Гарегина II в Арцах была доставлена копия креста Ашота Ерката Армянской армии со святыми частицами Животворящего Креста Господня.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян.

20 октября в 10:00 этим крестом Архиепископ Паргев вместе со священнослужителями благословил 4 стороны армянского мира и армянскую армию во имя мира и Арцахской победы.


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