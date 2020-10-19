Пашинян убежден, что в первую очередь Турция препятствует установлению прекращению огня 

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян убежден, что в первую очередь Турция препятствует достигнутой 10 октября в Москве договоренности о прекращении огня по гуманитарным соображениям, достигнутой после 11-часовой встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в интервью интервью российскому информационному агентству ТАСС.

«Я уверен, что до сих пор нам не удалось претворить в жизнь Московское заявление, потому что есть силы, которые препятствуют этому, очень конкретно препятствуют. В первую очередь это Турция. Турция заинтересована в провале Московского заявления по двум причинам. Действия Турции направлены на вытеснение России из Южного Кавказа. Давайте не будем забывать, что это заявление было принято по инициативе президента России, по инициативе Российской Федерации. Некоторые силы, и конкретно Турция, заинтересованы, чтобы инициатива России не имела удачи. И они надеются так расшатать авторитет РФ на Южном Кавказе.

Думаю, что все мы понимаем, что происходит, и нужно настойчиво работать, чтобы вернуть стабильность в наш регион. И конечно же, мы будем очень тесно сотрудничать с Россией по этому вопросу. И мы надеемся, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ также будут поддерживать эти усилия», - сказал Пашинян.

Премьер отметил, что сейчас фактически у мирового сообщества нет никаких сомнений, что Турция полностью вовлечена в военные действия и что Турция была главным инициатором этой войны, что Турция наняла и перевезла в зону конфликта террористов и наемников из Сирии.

«К сожалению, мы видим, что часть этих наемников перебрасывается на Северный Кавказ. Уже непосредственно на территории России мы видим активность террористических группировок. И я уверен, что это не случайность, потому что те процессы, которые происходят сейчас в Нагорном Карабахе и вокруг него, уже вышли за рамки нагорно-карабахской проблемы. Это уже ситуация, которая затрагивает вопросы национальной безопасности многих других стран в нашем регионе и даже вне региона», - отметил премьер.