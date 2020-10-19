По мнению Пашиняна, РФ имеет легитимное право на проведение антитеррористическую операцию в зоне НК

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, у России есть легитимное право и основания, чтобы осуществлять антитеррористическую операцию в зоне нагорно-карабахского конфликта, потому что боевики сирийских террористических группировок, которые в настоящее время на стороне Азербайджана участвуют в войне против Нагорного Карабаха, представляют непосредственную угрозу для России.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью интервью российскому информационному агентству ТАСС Пашинян сказал, коснувшись на замечание журналиста о том, что Россия выразила озабоченность сообщениями о переброске в зону конфликта боевиков с Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ливии.

«Не может быть случайностью, что после начала эскалации, войны в Нагорном Карабахе, после тех сообщений, что эти наемники участвуют в войне против Нагорного Карабаха, есть информация, в том числе в СМИ арабских стран, что некоторые группировки были разгромлены на поле битвы, они как-то разошлись по разным сторонам. И для меня очевидно, что те боевики — из Сирии. Россия уже официально сказала, что они сирийские боевики. Для меня очевидно, что части или отдельные лица из тех разгромленных групп перебрасываются в Россию, потому что я думаю, что они воспринимают Россию как врага — так же как Нагорный Карабах или Армению. Вопрос в том, как будет продолжаться весь этот процесс: будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на территорию России и там уже начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия. Я не знаю, может, и обсуждается в российском правительстве или в спецслужбах, что можно задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте», - отметил Пашинян.

На замечание журналиста о том, имеется ли в виду также Нагорный Карабах, Пашинян ответил:

«Еще и в Нагорном Карабахе. Россия предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу национальной безопасности России. Как российские эксперты — правда, не знаю, насколько корректен этот расчет, — сказали, что они находятся примерно в 80 километрах от границ России. Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию», - сказал премьер.