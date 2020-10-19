Азиатские индексы - 19-10-20
ТОКИО, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.11% и составил 23671.13 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.25% и составил 1637.98 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.71% и составил 3312.67 пункта, а HANG SENG вырос на 0.64% и составил 24542.26 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 17:58 Состоялось внеочередное заседание Совета безопасности
- 17:40 Некоторые сирийские боевики сбежали из зоны карабахского конфликта
- 17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-10-20
- 17:23 Азиатские индексы - 19-10-20
- 17:06 Европейские биржи прервали торги на два часа из-за сбоя
- 17:00 Армия обороны Арцаха опубликовала новый список погибших военнослужащих
- 16:35 Министр обороны Ирана заявил о соглашении с Россией по развитию иранской авиации
- 16:32 Эксперты выявили резкий рост числа фишинговых сайтов в мире
- 15:43 В России более 82% всех бедных составляют семьи с детьми
- 15:40 Действия Анкары на Кавказе угрозу представляют и для ЕС: Армен Саркисян
- 15:19 Во Франции проверят деятельность более 50 мусульманских организаций
- 15:13 МО Армении опровергло азербайджанскую дезинформацию об обстреле нефтепровода Баку-Новороссийск
- 15:02 Более 20 астероидов приблизятся к Земле в ближайшие три дня
- 14:41 Прекратите игнорировать, признайте независимость Арцаха: у посольства США проходит акция протеста
- 14:35 Война дорого обходится и азербайджанским населенным пунктам: десятки тысяч людей покинули свои дома
- 14:33 В Конгрессе США предлагают исключить Турцию из НАТО
- 14:20 Россия занимает 105-е место по летальности от коронавируса
- 14:14 Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием расширить промежуточные меры, примененные к Азербайджану
- 14:02 Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
- 13:58 Президент Арцаха принял делегацию партии “Альтернатива для Германии”
- 13:51 Мы отвезем его в Арцах: арцахские женщины встретятся с Шомби Шарпом и предъявят свои требования
- 13:48 Согласно последним данным, азербайджанская сторона потеряла 6 259 человек
- 13:40 Анн Идальго рассказала о программе визита европейской молодежи в Арцах
- 13:32 Россия перед Турцией ставит вопрос о переброске террористов в зону карабахского конфликта
- 13:28 Анн Идальго в начале 2021 года посетит Ереван: AIMF Арцаху окажет содействие в размере 50 000 евро
21:58, 14.10.2020
Просмотрели 5953 раз Армянская община Украины активно поддерживает Армению
20:49, 15.10.2020
Просмотрели 4513 раз Специалисты аппарата омбудсмена установили место и время казни армянских пленных
16:06, 14.10.2020
Просмотрели 3393 раз В Парламент Франции внесен законопроект о признании Республики Арцах
09:55, 16.10.2020
Просмотрели 2888 раз Милан признал независимость Арцаха
11:47, 15.10.2020
Просмотрели 2719 раз Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху