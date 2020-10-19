Азиатские индексы - 19-10-20

ТОКИО, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.11% и составил 23671.13 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.25% и составил 1637.98 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.71% и составил 3312.67 пункта, а HANG SENG вырос на 0.64% и составил 24542.26 пункта.