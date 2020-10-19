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МО Армении опровергло азербайджанскую дезинформацию об обстреле нефтепровода Баку-Новороссийск

МО Армении опровергло азербайджанскую дезинформацию об обстреле нефтепровода Баку-Новороссийск

Министерство обороны Армении опровергло азербайджанскую дезинформацию об обстреле нефтепровода Баку-Новороссийск, произведенном со стороны Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“Сообщение, распространенное прокуратурой Азербайджана, что Армения якобы обстреляла нефтепровод Баку-Новороссийск, является абсолютной ложью, оно даже не нуждается в комментариях”, - написала Степанян.


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