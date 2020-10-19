Армения подвергается нападению: рэпер Пи Дидди об агрессии против армян

Известный рэпер, продюсер Пи Дидди проинформировал своих 17 млн подписчиков об опасности, угрожающей армянам.

Как передает «Арменпресс», на своей официальной странице в Instagram он разместил фотографию с комментарием о нападении на Армнению.

Комиссия “Ай Дата” США за эту публикацию и за озвучивание проблемы выразила рэперу свою благодарность.

В микроблоге комиссии “Ай Дата” в Twitter написано: “Благодарим, Пи Дидди, за информирование своих 17 млн подписчиков в Instagram. При помощи всех - от сенаторов до известных звезд мы будем озвучить проблему, пока Америка пытается остановить резню армян”

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. В эти тяжелые для Арцаха и Армении дни армян поддерживают многие представители культуры и шоу-бизнеса. Среди них Элтон Джон, Ким Кардашьян, Евгений Кисин, Карди Бин, Серж Танкян, Дэниел Декер, Хзибит, Любовь Казарновская и другие.

Анжела Амбарцумян