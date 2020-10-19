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Утром Азербайджан возобновил обстрелы северного и южного направлений Арцаха

Утром Азербайджан возобновил обстрелы северного и южного направлений Арцаха

 СТЕПАНАКЕРТ, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В ночь с 18 на 19 октября обстановка в зоне арцахско-азербайджанского конфликта в целом была относительно стабильно-напряженной. На некоторых участках продолжались артиллерийские бои.

Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

“Утром, несмотря на договоренность о прекращении огня по гуманитарным соображениям, вражеские силы возобновили обстрел в северном и южном направлениях. Принимаем соответствующие меры, чтобы заставить замолчать огневые точки противника, держа оперативную ситуацию под контролем”, - заявили в Армии обороны.


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